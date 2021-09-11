تسليم كتب الفصل الدراسي الأول في جميع المراحل التعليمية استعدادا للعام الدراسي الجديد

استلام كتب الفصل الدراسي الأول 1443، تواصل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات استعدادا لقرب بداية العام الدراسي الجديد لعام 1443، متخذة كافة التدابير والاحتياطات الاحترازية المتبعة من قبل وزارة الصحة العامة، أثناء تسليم الطلاب والطالبات، كما عملت على تنسيق مواعيد حضور الطلاب والطالبات تبعا لكل مرحلة من المراحل التعليمية.

استلام الكتب الدراسية استعدادا لبداية الفصل الدراسي الأول 1443

تستمر الوزارة في تسليم الكتب الدراسية مع تنظيم عملية تسليم الكتب وحضور الطلاب تباعا، عن طريق الرسائل التي يتم إرسالها للطلاب وأولياء الأمور، لاستمرار توزيع الكتب خلال اليوم الأول من بداية العام الدراسي، كما شهدت المدارس حضورا منظما للطلبة والطالبات خلال استلام الكتب الدراسية، حتى لا تستغرق عملية تسليم الكتب وقت طويل، ذلك إلى جانب ضرورة ارتداء الكمامات قبل الدخول للمدرسة، وقياس درجة الحرارة، بالإضافة إلى تنظيف وتعقيم المخازن جيدا، والالتزام بكافة قواعد التباعد، وعدم المصافحة.

تواصل الوزارة توزيع أكثر من 71 مليون كتاب دراسي بالتنسيق مع إدارات التعليم على جميع المدارس في كافة المناطق بالمملكة، بعد أن انتهت الوزارة من طباعة وترحيل الكتب الدراسية في وقت باكر، استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد للعودة الحضورية، والالتزام بتطبيق قواعد التباعد والإجراءات الاحترازية أثناء عمليات التوزيع.

اخذ جرعتين اللقاح للتحصين من كورونا للطلاب فوق عمر 12 عام. تحميل تطبيق توكلنا وابرازه عند الدخول. الحفاظ على التباعد عند انتظار الحافلة الخاصة بالنقل المدرسي. التاكد من ارتداء الكمامة. عقم يديك جيدا قبل وبعد النزول من الحافلة المدرسية. تغطية الفم والأنف أثناء العكس أو السعال.

ابرز تعليمات الرحلة اليومية إلى المدرسة تحقيقا لعودة حضوريا آمنة للطلاب والطالبات 1443المناهج الدراسية الجديد لعام 1443

تتضمن الكتب الدراسية المناهج الدراسية الجديدة، والتي قامت وزارة التعليم بالإعلان عنها في كلا من المواد التالية، مادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، المهارات الرقمية، والتفكير الناقد، كذلك أدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بتطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في كلا من مادة العلوم ومادة الرياضيات.

كما قام معالي وزير التعليم دكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بتفقد عدداً من مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض، وذلك للتأكد من مستوى الجاهزية استعدادا لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد حيث عودة الطلاب الحضورية الذي يبدأ يوم الأحد المقبل.

بداية احتساب غياب الطلاب لغير المحصنين بجرعتين

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه سوف يتم احتساب الغياب للطلبة والطالبات من غير المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا، وذلك بداية من يوم 4 صفر 1443، الموافق 12 سبتمبر 2021، وعلى الطلاب المبادرة بالحصول على الجرعتين من أجل عودة آمنة.