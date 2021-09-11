50 ألف ريال بدون ضامن.. تمويل النساء من بنك الراجحي 1443

تمويل الأرامل والمطلقات بدون كفيل من الراجحي، حيث يوفر بنك الراجحي عدد من أفضل القروض وأنواع التمويل المميزة، ومن أهم هذه القروض هو التمويل المخصص للنساء المطلقات والأرامل، والهدف من هذا التمويل هو مساعدة النساء للانضمام لسوق العمل، وزيادة الدخل الشهري لهم، ومساعدتهم توفير عيشة كريمة، ومن الجدير بالذكر أن هذا القرض من القروض التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتم الحصول عليه بدون فوائد وبدون رسوم إدارية، وإليكم من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم جميع تفاصيل عن تمويل النساء من بنك الراجحي.

شروط الحصول على تمويل النساء من بنك الراجحي

يعد بنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك في المملكة، ويقدم العديد من من أنواع التمويل التي تناسب جميع فئات المجتمع، وتصل فترة سداد القروض إلى خمس سنوات، كما يمكن الحصول على قرض بقيمة 50 ألف ريال سعودي، ليتم إنشاء مشاريع صغيرة وزيادة دخل الأسرة وربات البيوت، وذلك مع توفير العديد من تسهيلات السداد، ويتم الحصول على تمويل النساء من بنك الراجحي وفقاً للشروط التالية:-

هذا القرض مخصص للنساء الأرامل والمطلقات فقط.

لا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال.

أن تكون المرأة السعودية التي ترغب في الحصول على القرض على رأس العمل مدة لا تقل عن شهر، والمقيمين لا تقل مدة العمل عن ثلاثة أشهر.

الحد الأقصى لقيمة هذا القرض 50 ألف ريال، ويتم سداد القرض على 60 شهر بحد أقصى.

تقديم خطاب من جهة العمل، لتوضيح مدة العمل والراتب الشهري.

يجب توافر جميع الشروط المذكورة، وتقديم المستندات المطلوبة.

كيفية التقديم على تمويل النساء من الراجحي

يتم طلب القرض بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بنك الراجحي.

اختيار التمويل الخاص بالمطلقات والأرامل.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم إرفاق المستندات المطلوبة.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات والتعليمات، يتم النقر على إرسال الطلب.

مميزات تمويل شخصي للسيدات مصرف الراجحي

يتميز التمويل الشخصي للنساء من مصرف الراجحي بالكثير من المميزات، حيث أن هذا النوع من التمويل متاح للمواطنات والمقيمات من النساء، كما انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فترة سداد تصل إلى 5 سنوات، رسوم إدارية 1% من مبلغ التمويل بحد أقصي 5000 ريال على هذا التمويل، كما أنه لا توجد رسوم تكافل.