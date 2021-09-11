أخبار اليمن : ابو راس يعزي بوفاة الدكتور محمد عبدالجبار سلام

ابو راس يعزي بوفاة الدكتور محمد عبدالجبار سلامبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الاكاديمي والاعلامي اليمني محمد عبدالجبار سلام، عميد كلية الاعلام الأسبق، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الاعلامية والفكرية والثقافية كواحد من أعمدة الصحافة اليمنية ومؤسسي كلية الاعلام في جامعة صنعاء، أو من خلال المواقع الرسمية التي تقلدها طوال مسيرته العملية، وتبنيه هموم وتطلعات اليمنيين ونشر المعرفة والوعي في اوساط المجتمع، منتصرا لقضايا الوطن المصيرية ومناصرا للقضايا القومية ومدافعا عن الهوية الاسلامية وفي مقدمتها القضية الرئيسية وهي الفلسطينية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى ابناء الفقيد وكافة أفراد اسرته ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلا المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

