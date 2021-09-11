مصر.. حبس أفراد عصابة "البنوك" تمهيدا لمحاكمتهم

أمر النائب العام المصري بحبس 5 متهمين لسرقتهم أموال عملاء ببنك مصر، عن طريق النصب والاحتيال.

وكان المتهمون يتواصلون مع الضحايا هاتفيا بدعوى طلب تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي ورمز تفعيل الإنترنت البنكي.

ومن خلال هذه الخدعة حصل المتهمين على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم.

وتمكن المحتالين بذلك من سرقة مبلغ مليونينِ و710 ألف جنيه مصري من تلك الحسابات، بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي.

وذكرت مصادر أمنية، أن من بين المتهمين الخمسة، موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك، لتقديم خدمات الاتصال بعملائه واثنان سبق لهما العمل بذات الشركة.