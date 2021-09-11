هبوط اضطراري لطائرة كانت متجهة من تركيا إلى روسيا

قالت وسائل إعلام روسية، السبت، إن طائرة متجهة من تركيا إلى الشرق الأقصى الروسي هبطت "اضطراريا" في مطار بوسط روسيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن مسؤولين قولهم إن طائرة "بوينغ 767" أقلعت من أنطاليا بتركيا إلى مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي هبطت اضطراريا اليوم السبت بمدينة كراسنويارسك السيبيرية بوسط روسيا. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن الطائرة طلبت الهبوط اضطراريا وهي تحلق فوق كراسنويارسك. ولم ترد تقارير عن ضحايا، كما لم تعرف بعد أسباب طلب الهبوط الاضطراري.

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