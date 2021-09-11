رابط المنصة منصة مدرستي اختبار تعزيز المهارات للمتوسط madrasati تسجيل دخول

ننشر رابط منصة مدرستي اختبار تعزيز المهارات للمتوسط 1443 madrasati المقرر إقامتها عبر منصة نظام الاختبارات المركزية “مدرستي اختبار”، وذلك بعد أن تم الإعلان عن تسجيل ما يزيد عن 2.1 مليون طالباً وطالبةً بالمرحلة الابتدائية لاختبارات تعزيز المهارات المخصصة من جانب الوزارة لطلاب المرحلة الابتدائية باستثناء الصف الأول الابتدائي لقياس المعارف والمهارات لدى الطلبة خلال العام الدراسي الماضي 1442، ومن المقرر وفقاً للخطة الزمنية أو الجدول الزمني لأداء اختبارات المهارات للمرحلة المتوسطة والصف الأول الثانوي أو السنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الخامس من شهر صفر 1443هـ، وسيتم أداء اختبارات المرحلة المتوسطة من خلال تسجيل دخول منصة مدرستي اختبارات التابعة للوزارة.

رابط منصة مدرستي اختبار تعزيز المهارات للمتوسط madrasati

أوضحت وزارة التعليم أن تقويم التقدم الدراسي للطلبة من خلال الاختبارات يعد ركناً أساسياً للعملية التعليمية، فهذه الاختبارات تعمل على توضيح مكانة المتعلم ومدى تقدمه بالنسبة للمنهج الدراسي، فالاختبارات هي أحد أهم العوامل لقياس المعارف والمهارات التي تتضمنها المجالات الدراسية المتنوعة.

لذلك قامت وزارة التعليم بتطبيق أدوات قياسية ذات مصداقية عالية لتقديم أدق النتائج لرسم الخطط التحسينية لأداء الطلاب والطالبات، وسيتم إجراء الاختبارات للمرحلة المتوسطة والصف الأول الثانوي عبر منصة مدرستي التعليمية اعتباراً من يوم الأحد حتى يوم الخميس “على مدار الأسبوع”، ويتم إجراء اختبارات تعزيز المهارات في المواد الأساسية وهي:

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

العلوم.

الرياضيات.

ومن المقرر أن تنطلق اختبارات تعزيز المهارات للمرحلة المتوسطة غداً الأحد بتاريخ 5 صفر 1443هـ الموافق لتاريخ 12 سبتمبر 2021م للصفين الأول والثاني المتوسط بمادتي اللغة العربية والرياضيات، وسيكون وقت الاختبار مع بداية الحصة الثانية دون التأثير على اليوم الدراسي للطلاب والطالبات، ويمكنكم الحصول على رابط منصة مدرستي للمتوسط madrasati المباشر أو رابط المنصة منصة مدرستي لدخول الملف الشخصي للطالب من خلال التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول (schools.madrasati.sa). منصة الاختبارات المركزية المباشر (ekhtibar.moe.gov.sa).

طريقة تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات

أطلقت وزارة التعليم عام منصة الاختبارات المركزية لتنفيذ اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات بمراحل التعليم وفق الخطة الزمنية المحددة لكل صف دراسي، حيث يتم تنفيذ الاختبار من خلال اتباع الخطوات اليسيرة التالية:

دخول منصة مدرستي مايكروسوفت.

الضغط على زر الاختبارات للدخول على منصة مدرستي اختبار.

اختيار أيقونة “اختبارات مركزية” لدخول الاختبار المتاح للطالب.

تظهر لوحة المعلومات، يتم النقر على أيقونة إجراء الاختبار.

قراءة إرشادات وتعليمات الاختبار.

وضع علامة صح أمام “قرأت كافة التعليمات”.

الضغط على أيقونة بدء الاختبار.

تظهر الأسئلة للطالب على نوعين (اختيار من متعدد – صح أو خطأ).

وتكون مدة الاختبار ساعة واحدة فقط، ولن يتمكن الطالب من إرسال الاستجابات إلا بعد مرور نصف الوقت، وبعد الانتهاء من مدة الاختبار يستطيع الطالب النقر على أيقونة إنهاء الاختبار، ثم ظهور رسالة تأكيد الاختبار نعم أو لا عبر منصة مدرستي التعليمية، ويمكنكم الإطلاع على خطوات تنفيذ الاختبار من خلال الفيديو التالي:

منصة مدرستي اختبارات المهارات 1443

تهدف اختبارات تعزيز المهارات لمراحل التعليم العام المهارات الأساسية وذات الأهمية في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 1442هـ بالمواد الدراسية الأساسية، كما تعمل على تحفيز الطلبة لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة، إلى جانب تشخيص وتحليل نواحي القوة ومكامن الضعف لدى الطلاب، إلى جانب توفير بيانات تعمل على الإسهام في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة وإدارة التعليم وقطاعات الوزارة.

ويجب العلم أن الاختبار يظل متاحاً لتنفيذه بعد أن يتم إطلاقه بمدة 24 ساعة، كما تساهم نتائج اختبارات تعزيز المهارات في منصة الاختبارات المركزية في التعرف على نقاط القوة وتعزيزها وإثراءها، إلى جانب تحديد نقاط الضعف وإعداد خطط علاجية مدروسة لها، ويمكن دخول الاختبار فور إطلاقه من خلال اتباع رابط المنصة منصة مدرستي اختبار تعزيز المهارات للمتوسط 1443 المرفق.