تحديث ببجي موبايل الجديد 2021 خطوات تحميل آخر تحديث pubg mobile

تحديث ببجي موبايل الجديد 2021، التي يبحث عنها الملايين من محبي وعشاق لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE، التي استطاعت أن تحصل على شهرة كبيرة خلال العامين الماضيين نظراً إلي التحديثات الجديدة التي يتم ضخها في اللعبة، أصبح الآن من اليسير على الكثير من اللاعبين تحميل تحديث ببجي الجديد على الجوال الذي يعمل بأحدي النظامين الأندرويد أو ISO أو تحميل تحديث ببجي موبايل على الكمبيوتر وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة جداً التي يمكنكم إتباعها بكل سهولة ويسر.

بدأت عملية التنزيل للتحديث الجديد للعبة ببجي موبايل على الهواتف الذكية والكمبيوتر منذ عدة أيام قليلة ليتمتع الكثيرون بالمزايا الجميلة التي تشعرهم بالفرحة طوال وقت اللعب، وخاصة فيما يتعلق بجودة الصورة وإضافة أسلحة نارية جديدة وأصوات النجوم الجديدة مثل إضافة صوت الفنان العربي محمد هنيدي إلي اللعبة وإضافة “الرفيق جودزيلا” والرفيق “كنج كونج” وإضافة الصقور، كما تضمنت التحديثات الجديدة نموذج كبير من الواقعية في أشكال المباني والسيارات والخوذات وأجواء اللعب وأصوات تكسير الزجاج.

يمكنكم عشاق لعبة ببجي موبايل تحميل التحديث الأخير للعبة على الهاتف المصمم عليه نظام تشغيل أندرويد مثل أجهزة سامسونج أو هواوي أو آوبو أو غيره من الأجهزة المحمولة من خلال الدخول مجاناً إلي متجر جوجل بلاي ومن ثم البحث تحميل لعبة ببجي أو الدخول على (PUBG NEW STATE) ومن ثم تنزيل التحديث الجديد للعبة، كما يمكنكم أيضاً القيام بتنزيل التحديث الأخير للعبة ببجي موبايل على أجهزة الآيفون عبر الدخول مباشرة إلي متجر أو سوق ابل والضغط في مربع البحث على تنزيل ببجي موبايل والنقر فوق أول اختيار.

إضافات كثيرة تم ضخها في لعبة ببجي خلال الفترات الماضية من أجل مزيد من استمرارية النجاح التي حققتها اللعبة خلال الأعوام السابقة والتي جعلها دائما في منافسة شرسة مع أهم الألعاب الإلكترونية من لعبة قارينا فري فاير ولعبة فورتنايت وغيرها من الألعاب الإلكترونية القتالية المحببة لدي فئات كثيرة في مجتمعاتنا العربية، فمن بين المزايا التي تم ضخها في اللعبة التالي:

تحسين بندقية M249.

إضافة إعدادات جديدة في إطلاق النيران.

تحسينات على المركبات من حيث السرعة والقوة.

مكافأة وهدايا متعددة.

إلي هنا وصلنا للنهاية ونرحب بالتعليقات أسفل هذا المقال تحديث ببجي موبايل الجديد 2021 خطوات تحميل آخر تحديث pubg mobile.