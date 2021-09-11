بوابة الدخول الموحد services.gov.ps تحديث بيانات وزارة العمل 2021 (خريجين – عمال)

بوابة الدخول الموحد services.gov.ps في قطاع غزه والتي أعلنت عن طلبات وزارة العمل بالقطاع لتحديث بيانات كل من الخريجين والعمال في بوابة الوزارة الموحدة وذلك للحصول على البيانات الأحدث لها لتوفير الفرص المناسبة للخريجين، حسب التخصصات المتاحة لديهم، وكذلك توفيرالفرص المناسبة للعمال حسب المهارات المتوفرة لديهم.

بيانات وزارة العمل في قطاع غزة

حيث قامت الوزارة بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدعوة الخريجين والعمال في القطاع بتحسين جودة البيانات الموجودة لدى قاعدة بيانات الوزارة عنهم، وعن حالة العمل لكل منهم، عامل أو عاطل أو خريجين، وذلك لتحديث قاعدة البيانات وأيضا لتوفير فرص العمل المناسبة لكل تخصص على حدة لدى الوظائف المتاحة من اللجنة الدولية

تسجيل بيانات العاملين على بوابة الدخول الوطني الموحدة

تسعى وزارة العمل إلى القيام بالوظيفة المنوطة لها وهي توفير فرص عمل بعد عمل الفحص والمسح الأخير والذي كشف عن تنامي في أعداد البطالة في القطاع، في ظل ظروف الحصار التي تتم عليه وأيضا الظروف الأمنية والاقتصادية الأخيرة له في ظل القصف وتفشي فيروس كرونا، بما أثر سلبا على فرص العمل التي كانت موجودة بالفعل، بينما كان أيضا الخريجين الجدد من الجامعات والذين يعتبروا طاقة عمل مضافة وجديدة تضاف إلى طاقة العمل المعطلة بالقطاع لترتفع نسبة البطالة به لأكثر من 40%، بما استدعى أن تقوم الوزارة باستدعاء الشراكات الدولية لتوفير فرص العمل وضمان الحصول على العمل المناسب في ظل هيئات ومؤسسات الإغاثة الدولية مثل الأنوروا والصليب الأحمر.

يبدا الخريج الجامعي والعام أيضا بالدخول على الصفحة الرسمية من الرابط الرسمي لتسجيل وتحديث بيانات وزارة العمل بالقطاع. يقوم بقراءة الإعلان والتأكد مما تم طلبه فيه. يبدا بالدخول على حسابه الشخصي وتحديث البيانات ولتأكد منها ثم الخروج. توفر الوزارة أيضا رابط لتسجيل الباحثين عن العمل. يقوم المسجل باختيار ايقونة مشروع تحسين جودة البيانات، موجودة في أعلى الصفحة شمالا.

رابط بوابة الدخول الموحد services.gov.ps تحديث بيانات وزارة العمل