تمويل شخصي سريع من منصة سلفة وكيفية التقديم بالخطوات

تمويل شخصي سريع من منصة سلفة تعد من أكثر عمليات البحث من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم منصة سلفة الإلكترونية العديد من الخدمات والتمويلات ومن ضمن هذه التمويلات التمويل الشخصي، علماً بأن منصة سلفة تتميز بسهولة التعامل وتوفير الوقت والجهد ومن المنصات السريعة التي تقوم بفحص الطلبات في أسرع وقت، وتتيح إمكانية الحصول على التمويل من مختلف الأماكن والمدن في المملكة العربية السعودية، ولكي يتمتع الشخص المستفيد من التمويل يجب أن تتوافر به شروط الحصول عليه، ونوضح من خلال هذا المقال لكافة متابعي موقعنا ثقفني شروط الحصول على التمويل وكيفية التقديم ورابط التقديم.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة:

لكي يتمكن المواطن السعودي من الحصول على تمويل شخصي سريع من منصة سلفة أن تتوافر به هذه الشروط، ونظراً لتساؤل عدداً من المواطنين لرغبتهم في الحصول على هذا التمويل، ومن خلال هذا المقال نعرض هذه الشروط:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 عام حتى 60 عام. التمويل متوفر بدون تحويل راتب يشترط أن يكون الحد الأدنى لراتب الشخص المتقدم 4000 ريال سعودي من الضروري أن يكون المتقدم على رأس عمله، حيث يشترط أن تكون فترة العمل بحد أدنى 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي، أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص.

الدخول على الرابط الرسمي لمنصة سلفة.

اختيار أيقونة إنشاء حساب

تسجيل البيانات المطلوبة (البريد الإلكتروني – رقم الهاتف – إدخال الهوية الوطنية).

ثم تأكيد التسجيل

ثم تسجيل الدخول من خلال إدخال البريد الإلكتروني أو رقم الهوية وكلمة المرور.

اختيار أيقونة طلب التمويل

قيام المتقدم بكتابة كافة البيانات المطلوبة وخاصة إدخال قيمة التمويل وتحديد الفترة المناسبة للسداد

إرفاق كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات التي تم إدخالها

تقوم المنصة بمراجعة الطلب المقدم وفحصه والتأكد من صحة بياناته المقدمة

فحص المستندات التي تم تقديمها

في حال وافقت المنصة على الحصول على هذا التمويل يتم استلام المبلغ.

كيفية الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة: