الأردن يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

دوت الخليج :- رحّب الأردن، الجمعة، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، عن دعم الأردن للخطوة الهامّة لتمكين اللبنانيين من التصدي للتحديات، وبما يُسهم بتلبية تطلعاتهم، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
وأكّد، استمرار الأردن بتقديم كافة أشكال الدعم للبنايين؛ وبما يعكس عُمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين.
وأعرب عن تمنياته بأنّ تتكلل خطوات الحكومة اللبنانية الجديدة بالنجاح والتوفيق لما فيه خير الجمهورية اللبنانية وشعبها.
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