نجوم لبنان يعلقون على "الوزير جورج قرداحي"

برز اسم الإعلامي الشهير جورج قرادحي، خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان محور اهتمام الكثيرين في الوطن العربي، وذلك بعد اختياره وزيرا للإعلام في لبنان، ضمن تشكيلة حكومية من 24 عضوا تم إعلانها.

ونال جورج قرداحي شهرة واسعة، أواخر عام 2000، خلال تقديمه برنامج "من سيربح المليون"، وهو عبارة عن برنامج مسابقات، وحقق هذا العمل نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.

ماذا قال نجوم لبنان لجورج قرادحي؟

ووجه عدد من نجوم الفن اللبناني رسائل خاصة للإعلامي جورج قرداحي، بعد قرار تعيينه في منصب وزير الإعلام بلبنان، وذلك من خلال تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، حيث قالت الفنانة اللبنانية رزان مغربي: "سعدت جداً بتولي جورج قرداحي منصب وزير الإعلام، خاصة أننا كنا مع بعضنا البعض منذ عدة أيام في البرتغال، فهو زميل وصديق عزيز وأخ، وتربطني به علاقة من عشرين عاماً، ربنا يوفقه ويستطيع أن يقدم شيء للبنان وخاصة للساحة الإعلامية".

ظروف صعبة

فيما أوضحت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني مدى حبها، للإعلامي جورج قرادحي، معبرة عن ذلك في حديثها لموقع "دوت الخليج": "جورج بحبه، أكيد بالإعلام يستطيع أن يقدم شيئا جيدا، لأنه إعلامي كبير ومثقف، ربنا يوفق هذه الحكومة ويقدموا شيئا للبنان، لأن لبنان هذه الفترة في ظروف صعبة".

بينما وجهت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، عبر "دوت الخليج"رسالة إلى جورج قرادحي، جاءت كالتالي: "مبروك للبنان تعيين الحكومة الجديدة، فهو أمل جديد لنا، وبالنسبة لفرحتي الأكبر كانت لإعلامي، باعتباري أنا إعلامية، قبل أما أكون ممثلة، جورج قرداحي ألف مبروك، ومثل ماكتبت لك على صفحاتي على المواقع الاجتماعية، وقلت لك خطوة مشجعة جدا، ولكن هل يعطوك فرصة حتى تنجز وتتحرك وتغير الوضع، الموقف صعب جداً بدون صلاحيات، الإعلام خطير، مبروك جورج".

اختيار صائب

كما أشارت الفنانة دوللي شاهين، في تصريح لـ"دوت الخليج"أن اختيار الإعلامي جورج قرداحي، اختيار صائب، معبرة عن ذلك بالقول: "رجل متعلم ومثقف ومحترم جدا، وأتمنى أن يكون نعم الاختيار ويعمل ما في مصلحة البلد".

فيما قال الفنان اللبناني جاد شويري لـ"دوت الخليج": "لا يمكن لي أن أقدم رأيا واضحا في تولي الإعلامي جورج قرادحي، منصب وزير الإعلام في لبنان، قبل أن نرى مبادراته ونوعية النظام الذي سوف يسير عليه وما الذي سيفعله في النظام الإعلامي لتحسينه، نحن نعرفه كمقدم برامج فقط وهو شخص كمقدم برامج جيد، ولكن هناك بعض التصريحات له من قبل لم تكن في محلها عندما صرح بها، ولكن أيضاً لابد ألا نحكم على شخص من تصريحات قديمة له، فأتمنى أن يكون اختياره موفقا وصائبا، وأحب أوجه له رسالة وأقول له: "أمامك صعوبات كثيرة، إن شاء الله ربنا يوفقك، وعليك أن تخفف من انفعالاتك، لأن الآن بدأ بعض الأشخاص في طرح بعض الفيديوهات التي تنفعل فيها".

التهنئة على المواقع الاجتماعية

كما حرص بعض النجوم اللبنانيين على تهنئة الإعلامي جورج قرادحي، على توليه المنصب الجديد، حيث كتب الفنان راغب علامة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "تأليف الحكومة وإن شاء الله يكون فيها خير للبنان وللجميع.. تمنياتي لصديقي الإعلامي الكبير الآدمي جورج قرداحي بالتوفيق في مهامه، لكني أعود وأذكّر بأنه لا قيامة للبنان بدون محاسبة المسؤولين الذين تسببوا بما وصل إليه بلدنا الغالي من انهيار. وإلا فسيكون فشل الحكومة نتيجة حتمية".

كما هنأت الإعلامية اللبنانية مهيرة عبد العزيز قرداحي، وذلك من خلال مشاركتها صورة لها تجمعها به، على حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، معلقة: مبروك وزير الإعلام الجديد جورج قرداحي".

وكان كلا من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة من 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.