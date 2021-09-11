جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "فوكس تايوان" المحلية عبر موقعها الإلكترونى أن من بين المدن التى ستغلق هى تايبيه الكبرى ومدينة كيلونج أما فى مقاطعة تايتونج تم بالفعل تعليق العمل والمدارس بدءًا من اليوم حتى غدًا.
وقالت الحكومات المحلية فى مختلف المدن والمحافظات إن الإغلاق لن ينطبق فقط على الهيئات الحكومية،ولكن أيضًا على الشركات الخاصة مثل خدمات البيع بالتجزئة وتوصيل الطعام، وأنه سيتم تأجيل المواعيد الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" فى شرق البلاد على أن تظل خدمات الطوارئ قيد التشغيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تايوان: إغلاق المكاتب والمدارس شرق تايوان غدًا بسبب إعصار تشانثو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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