تايوان: إغلاق المكاتب والمدارس شرق تايوان غدًا بسبب إعصار تشانثو

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "فوكس تايوان" المحلية عبر موقعها الإلكترونى أن من بين المدن التى ستغلق هى تايبيه الكبرى ومدينة كيلونج أما فى مقاطعة تايتونج تم بالفعل تعليق العمل والمدارس بدءًا من اليوم حتى غدًا.

وقالت الحكومات المحلية فى مختلف المدن والمحافظات إن الإغلاق لن ينطبق فقط على الهيئات الحكومية،ولكن أيضًا على الشركات الخاصة مثل خدمات البيع بالتجزئة وتوصيل الطعام، وأنه سيتم تأجيل المواعيد الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" فى شرق البلاد على أن تظل خدمات الطوارئ قيد التشغيل.