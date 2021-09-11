الجيش اليمنى يعلن تدمير مخزن أسلحة للحوثيين فى مأرب

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اليمنى صد محاولات تقدم قامت بها ميليشيا الحوثى، وتدمير مخزن أسلحة لها فى محافظة مأرب، شرق العاصمة صنعاء، ضمن العمليات العسكرية الدائرة فى المحافظة التى تحاول الجماعة فرض سيطرتها عليها، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وقالت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم السبت، إن قوات الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، تصدت لمجموعات من الحوثيين كانوا يحاولون التسلل إلى عدة مواقع فى مأرب، مؤكدة وقوع عشرات القتلى والمصابين بين صفوفهم. وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن قواتها المدفعية تمكنت من تدمير مخزن أسلحة تابع للحوثيين، غرب مأرب، إضافة إلى استهداف تعزيزات عسكرية تابعة لهم.

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