صور.. احتراق مستودعات الإغاثة الأممية بسبب قصف حوثى على ميناء المخا

جدة - نرمين السيد - وقال إعلام القوات المشتركة فى بيان، إن "المخازن التابعة للمنظمات الإغاثية، والتجار والمستوردين، تعرضت لأضرار بالغة جراء القصف الحوثى على ميناء المخا، صباح اليوم السبت 11 سبتمبر".

وأوضح، أن "عددا من المخازن التى تحتوى على المواد الإغاثية والمواد الغذائية، تعرضت لأضرار متفاوتة والإتلاف، ولم يخلف القصف الحوثى أى خسائر بشرية"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

وكانت ميليشيا الحوثى استهدفت الميناء التجارى بأربعة صواريخ وثلاث طائرات مسيّرة، وذلك بعد أقل من شهر على افتتاحه وتفعيل العمل فيه رسمياً.

كما أفادت القوات المشتركة، أنها تمكنت اليوم، من إسقاط طائرتينِ مسيّرتينِ تابعتينِ للميليشيا الحوثية كانتا موجهتان نحو ميناء المخا التجارى.

وتأتى هذه الخطوة غداة جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولى، دعا فيها أعضائه، ميليشيا الحوثى لوقف الهجمات والتصعيد العسكرى، والعودة إلى مسار المفاوضات السياسية.

كما تعد هذه الخطوة تصعيدا خطيرا، تتبناه الميليشيا الحوثية، فى ظل سريان اتفاق ستوكهولم الذى رعته الأمم المتحدة قبل نحو عامين، وعطل تحرير الحديدة حينها، وهو ما يعتبره مراقبون نسفا لهذا الاتفاق من قبل الحوثيين.

وفى تعليقه على الهجوم، قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، إن الهجوم الذى وصفه بـ"الغادر" يأتى بالتزامن مع ذكرى الهجمات الإرهابية فى 11 سبتمبر، ويؤكد من جديد أن ميليشيا الحوثى منظمة إرهابية لا تختلف عن "القاعدة، داعش".

وأشار إلى أن تشديد الضغوط السياسية والعسكرية وإدراجها وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب هو الطريق الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار فى اليمن والمنطقة.

وأضاف فى تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن الهجوم الإرهابى الذى يأتى بعد أسابيع من استئناف ميناء المخا نشاطه التجارى، يمثل امتدادا لمسلسل استهداف الميليشيا الحوثية للأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد الوطنى، ومحاولاتها إعادة اليمن قرونا للوراء.

وأوضح الإريانى أن الهجوم الذى نفذته ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران، باستهدف ميناء المخا التاريخى، باستخدام أربع طائرات مسيرة "إيرانية الصنع"، أدى إلى احتراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة فى الساحل الغربى والبضائع الخاصة بالمستوردين.