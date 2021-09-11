مازال الجميع يبحث عن سعر iphone 6 ذلك لما له من ميزات مهمة جدًا يمكن للمستخدم أن يستفيد بها. فالسعوديون عامة يفضلون أن يشتروا الهواتف الذكية الرائعة المبتكرة من شركة آبل التي تتفرد في أشياءها الرائعة من منتجات مختلفة.

سعر iphone 6 في السعودية وأهم مميزاته وعيوبه

وتختلف أسعار أجهزة ايفون 6 مع اختلاف امكانياته فنجد أن سعر ايفون 6 بلس فيس تايم اربعة وستين جيجا، الجيل الرابع ال تي اي لونه رمادي واحد جيجا يصل لـ 1175 ريال سعودي، وكذلك يتوافر بسعر 890 ريال سعودي، وأما الـ 128 جيجا ذو اللون الذهبي الـ 1 جيجا رام فيصل سعره إلى 1499 ريال سعودي. أما سعر الأيفون 6 بدون فيس تايم 31 جيجا الجيل الرابع ال تي اي ذو اللون الذهبي فسعره يصل لـ 1199 ريال سعودي. وأما سعر ابل ايفون 6 اس بلس مع فيس تايم 6 جيجا الجيل الرابع ال تي اي اللون الذهبي فهو 1467 ريال سعودي، في حين البدون فيس تايم يقل عنه في السعر. وننتقل الآن إلى سعر ابل ايفون 6 اس مع فيس تايم 64 جيجا الجيل الرابع ال تي اي اللون الذهبي 1467 ريال سعودي، بينما ابل ايفون 6 اس بلس مع فيس تايم الـ 128 جيجا الجيل الرابع ال تي اي اللون الفضي يصل سعره إلى 1298 ريال سعودي.

هل يستحق الشراء لهاتف ايفون 6؟

كان iPhone 6 ، الأصغر بين الهاتفين ، هو الخيار الأكثر شيوعًا لأنه لم يأخذ مستخدمي iPhone 4 و 5 في الحجم الكبير. كانت الموديلات السابقة من iPhone مليئة بالصناديق بشكل لا يصدق مع حواف مستقيمة وجوانب قاسية. كان iPhone 6 أول محاولة من Apple لتصميم أكثر سلاسة وأكثر أناقة. بعد سنوات من السخرية من المنافسين لإنتاج شاشات أكبر ، والالتزام بمبادئ حجم الجيب ، كان إصدار iPhone 6 بمثابة صدمة. لم يقدم نموذجًا واحدًا بشاشة أكبر ، ولكن نموذجين: iPhone 6 بشاشة 4.7 بوصة و iPhone 6 Plus بشاشة 5.5 بوصة. يقول البعض أن الشركة المصنعة استسلمت تحت الضغط لإنتاج هاتف أكبر ، ولكن بعد سنوات ، رأينا أن هذه كانت خطوة ذكية من جانب الشركة.

من المميزات الأخرى أيضًا للهاتف

إذا نظرنا إلى تاريخ الإصدار، فإن iPhone 6 كان أيضًا أول هاتف iPhone به كاميرا بارزة. بعد سنوات، اعتدنا على عدسة الكاميرا الخلفية التي تمنع الهاتف من الاستلقاء بشكل مسطح، ولكن في عام 2014 كان المستخدمون قلقين بشأن الضرر المحتمل للعدسة أو حتى عدم القدرة على تحريكها بسلاسة في جيوبهم. لحسن الحظ، لم تكن هذه مشكلة كبيرة لدرجة أن Apple لم تستطع الاستمرار في استخدام الكاميرات الأكبر حجمًا في الخلف.