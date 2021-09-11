أخبار اليمن : مؤتمر وتحالف ذمار يدينان اختطاف وقتل السنباني

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المؤتمر نت - مؤتمر وتحالف ذمار يدينان اختطاف وقتل السنباني
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دوت الخليج - حسين الخلقي -
مؤتمر وتحالف ذمار يدينان اختطاف وقتل السنباني
دان فرع المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة ذمار وفرع جامعة ذمار، بأشد العبارات واستنكر بشدة جريمة اختطاف وتعذيب ونهب وقتل الشاب المغترب العائد من الولايات المتحدة الأمريكية الشهيد عبدالملك أنور أحمد السنباني على أيدي عصابة مجرمة مسلحة قذرة بقيادة المرتزق المدعو/ فاروق الكعلولي الصبيحي التابعة لما يسمى بمليشيا المجلس الإنتقالي المدعوم من تحالف العدوان السعودي الإماراتي الذي يغذي ثقافة الكراهية واثارة النعرات المناطقية والعنصرية والإنفصالية بين أبناء البلد والشعب اليمني الواحد لأهداف وأجندات ترمي لتمزيق وحدة الشعب اليمني ونسيجه الإجتماعي وهذا مايحذر منه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه دوماً.
نعلن تضامننا الكامل والمطلق مع أسرة الشاب الشهيد عبدالملك أنور أحمد السنباني
ونحمل قوى الإحتلال ومليشيا ماتسمى المجلس الإنتقالي مسؤولية هذة الجريمة النكراء
ونطالب بسرعة القبض على المجرمين القتلة وتسليمهم للعدالة لانزال أقسى العقوبات الرادعة بحقهم جراء ما أقترفته ايديهم الآثمة من جرائم الحرابة والقتل والنهب والسرقة
نجدد مطالبتنا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن كافة المطارات والمواني اليمنية وفي المقدمة مطار صنعاء الدولي وصرف مرتبات الموظفين.
رحم الله الشهيد الشاب عبدالملك أنور السنباني، ولانامت أعين المجرمين القتلة.
صادر عن قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني الديمقراطي
بمحافظة ذمار
وفرع جامعة ذمار
السبت
11/9/2021
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