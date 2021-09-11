فيديو.. أمطار لم تشهدها الهند منذ 46 عاما تشل مطار نيودلهى

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، إن دلهى شهدت أغزر أمطار منذ 46 عاما بلغ منسوبها مترا فى موسم الرياح الموسمية الذى يستمر حتى نهاية الشهر. وأضافت إدارة الأرصاد أن الأمطار تسببت باضطراب كبير فى حركة المرور وفيضانات شديدة فى المناطق المنخفضة من المدينة واقترحت أن يلزم الناس بيوتهم. وأصدرت شركات الطيران الهندية، إرشادات للمسافرين طلبت منهم فيها مراجعة وضع رحلاتهم. ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى مقاطع مصورة للشوارع والمطار بعد أن غمرتها المياه بالإضافة إلى حافلات تقطعت بها السبل.

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