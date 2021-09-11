إصابات واعتقال 4 فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

جدة - نرمين السيد - أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، بالاختناق بالغاز، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم العروب شمال الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان.





وحسبما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، فإن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات الاختناق فى مخيم العروب عقب مواجهات اندلعت على مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحى والمطاطى وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم. كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال المواجهات سليم مازن جوابرة (19 عاما)، وكامل ابراهيم أبو هشهش (17 عاما)، ومحمد أحمد أبو طماعة (19 عاما)، واسلام بنات (18 عاما).

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