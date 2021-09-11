الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز

جدة - نرمين السيد - وقال الديوان الملكى فى بيان -نقلته وكالة الأنباء السعودية- "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكى الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود". وأوضحت الوكالة أنه "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الاثنين الموافق 6 / 2 / 1443هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض".

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