جريمة كراهية.. الشرطة البريطانية تحقق فى حريق بمسجد فى مانشستر

جدة - نرمين السيد - وتعهد مفتش شرطة مانشستر شوهب تشودرى بالعثور على المتورطين فى الجريمة، مشددا على أن "جرائم الكراهية لن يتم التسامح معها"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأضاف: "نحن محظوظون لأن منطقة مانشستر الكبرى هى مكان للتنوع.. سيتم تقديم من يرغبون فى ارتكاب الجرائم بدافع الكراهية إلى العدالة".
يذكر أن الحريق ألحق أضرارا بباب المسجد، لكنه خمد دون أن يوقع إصابات.
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