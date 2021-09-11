بريطانيا تسجل 156 وفاة جديدة بكورونا خلال 24ساعة 

أعلنت بريطانيا يوم السبت تسجيل 156 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-19، ارتفاعا من 147 حالة أمس.

كما تم تسجيل 29547 إصابة جديدة بالفيروس نزولا من 37622 إصابة يوم الجمعة.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ8 من حيث الضحايا.