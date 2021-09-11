عاجل.. بايدن: نعمل على تجاوز تبعات هجمات 11 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس الأمريكى كلمة، مساء اليوم السبت، فى إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر.
وانطلقت فى مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، مراسم إحياء الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، التى تعرضت لها الولايات المتحدة، قبل نحو عقدين.
وشارك الرئيس الأمريكى، جو بايدن، وزوجته جيل فى حفل إحياء ذكرى الهجمات، واصطف إلى جانبه الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون.
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