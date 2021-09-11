حل مشكلة تعليق الدفعات في برنامج حساب المواطن 1443، حيث يواجه بعض المستفيدين من البرنامج مشكلة تعليق صرف الدفعة المالية المخصصة له من جانب البرنامج، مما تودي الي حالة من عدم الرضا لدي المواطنين الذين لم يقوموا بالصرف، وقد عمل برنامج حساب المواطن علي تجديد التذكير بالإجراءات التي يمكن القيام بها في حالة عدم إيداع مبلغ الدعم في الحساب الخاص بكل مستفيد وخاصة الذين قد أكملوا طلباتهم وتم صدور نتائج الأهلية الخاصة بهم، لذا يجب علي كل مستفيد في حالة تعليق الدفعة الخاصة به وقت الإعلان عن دفعها أن يقوم ببعض الخطوات حتي يتم التأكد من وصول المبلغ لحسابه، لذا سوف نعرض عليكم حل مشكلة تعليق الدفعات في برنامج حساب المواطن.

حل مشكلة تعليق الدفعات في برنامج حساب المواطن

وضحت خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن وردت علي بعض الأسئلة التي تفيد بحالة الدفعات والتي لم تصل إليهم من خلال حسابهم البنكي، وما يجب علي المستفيدين أن يقوموا به خلال تعليق دفعاتهم:

أولاً يجب علي كل مستفيد أو مستفيدة أن يقوموا بمراجعة البنك الذي يتم منه استلام الدعم والتأكد من عدم إيداع قيمة الدعم في الحساب البنكي.

وعند التأكد من عدم إيداع مبلغ الدعم، فيجب علي كل مستفيد الدخول على رابط الموقع التالي: حساب المواطن.

ثم بعدها يجب علي المستفيدين أن يقوموا برفع طلب من خلال خدمة “صوتك مسموع”.

يجب أن يتم اختيار نوع الطلب الأساسي وهو ”المدفوعات ثم اختيار” نوع الطلب الفرعي ثم الضغط علي ”لم يتم استلام الدفعة“.

ثم يقوم البرنامج بمراجعة الطلب المقدم ثم إخطار المستفيد بحالة الطلب.

دفعات حساب المواطن وحالة الدفع

أوضح برنامج حساب المواطن بأن هناك أربع حالات للدفع الخاص بدعم حساب المواطن: