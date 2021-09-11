قصف صاروخي على مطار أربيل شمالي العراق

سقطت ثلاثة صواريخ على الأقل قرب مطار أربيل الدولي شمالي العراق، ليلة الأحد، في حين أفاد شهود بسماع دوي ستة انفجارات في هجوم على المطار الذي تتمركز فيه قوات أميركية.
وقطعت قوات الأمن العراقية الطرق المؤدية إلى مطار أربيل الدولي، وكثفت وجودها في محيط المطار، الذي تعرض في أوقات سابقة لهجمات عدة مشابهة.
وتوقف الرحلات الجوية من مطار أربيل على إثر الهجوم الصاروخي. ولم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.
وتعرض المطار في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، لهجمات متكررة خلال العام الماضي.
ويلقي مسؤولون أميركيون بمسؤولية الهجمات على فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القوات الأميركية في العراق.
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