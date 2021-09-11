ترامب يرفض الإفصاح عما إذا كان يعتزم الترشح للرئاسة مجددا

جدة - نرمين السيد - وخلال زيارته، اليوم السبت، لدائرة شرطة نيويورك بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 لأحداث 11 سبتمبر، قال ترامب، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيترشح فى انتخابات 2024: "فى الواقع، بالنسبة لى، هذا سؤال سهل.. أعرف ما سأفعله"، لكنه أشار إلى أنه ليس بإمكانه التصريح بقراره الآن بسبب القوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" عبر موقعها الإلكترونى.
وقالت الصحيفة إن موعد إعلان ترامب قراره خوض الانتخابات من عدمه ليس واضحا بعد، مشيرة إلى تصريحه فى وقت سابق بأن الإعلان قد يكون بعد انتخابات التجديد النصفى، العام المقبل.
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