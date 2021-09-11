المحكمة الإسرائيلية تتهم 4 أسرى أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية

جدة - نرمين السيد - ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، بعضا من تفاصيل محاكمة الأسرى الأربعة الذين اعيد اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ما تسمى بالمحكمة الإسرائيلية اتهمت الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لـ"عملية "إرهابية" والانتماء لتنظيم "إرهابى".

والأسرى الأربعة الفلسطينيين المعاد اعتقالهم هم محمد ومحمود عارضة، ويعقوب قادرى، وزكريا زبيدى.