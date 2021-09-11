عاجل.. دوى انفجارات لم تعرف طبيعتها فى أربيل شمال العراق

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، اليوم السبت قتل 4 أشخاص بينهم عنصران من قوات الأمن، بهجوم شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابى على قرية نائية قرب قضاء مخمور جنوب الموصل على بعد 300 كم شمالى بغداد.

وقال صالح الجبورى مدير ناحية القيارة القريبة من موقع الهجوم إن "عناصر من بقايا تنظيم داعش هاجموا قرابة الساعة الثانية صباحا (23.00 ت. ج.) حاجزا أمنيا للحشد الشعبى" مشيرا إلى مقتل أربعة بينهم عنصر فى الحشد وضابط ومختار القرية.