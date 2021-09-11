تشيلي.. مظاهرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا انقلاب 1973 

شهدت العاصمة التشيلية سانتياغو يوم السبت مظاهرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا الانقلاب العسكري عام 1973، حسبما أفادت الشبكة الإذاعية التعاونية.
وشارك في المظاهرة ممثلون عن الحركات الاجتماعية والنقابية والحقوقية، وحمل العديد منهم لافتات عليها شعار "الحقيقة والعدالة"، وصورا لأقارب لهم قتلوا أو فقدوا إبان الحكم العسكري.
ووفقا للشبكة الإذاعية، كان موكب المتظاهرين هادئا بشكل عام، لكن بعض المحتجين بدأوا برمي المفرقعات على سيارات الشرطة المتوقفة في قصر لامونيدا الرئاسي، فيما ردت الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
وغالبا ما يشهد يوم 11 سبتمبر من كل عام في تشيلي اضطرابات ومواجهات مع الشرطة، حيث يصادف واقعة انقلاب 1973 الذي نتجت عنه الإطاحة بحكومة الاشتراكي سلفادور أليندي، وتولي المجلس العسكري للجنرال أوغستو بينوشيه السلطة.
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