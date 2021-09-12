حل مشكلة تعليق الدفعات في حساب المواطن بالسعودية

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف حل مشكلة تعليق الدفعات في حساب المواطن، حيث جدد حساب المواطن التذكير بالإجراءات التي يجب القيام بها في حالة عدم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين الذين أكملوه الطلبات، وصدرت لهم نتائج الأهلية للانتفاع بحساب المواطن السعودي لذوي محدودي الدخل.

ما هو حساب المواطن؟

يهدف برنامج حساب المواطن إلى:

تحسين المستوى المعيشي للمواطن ودعم محدودي الدخل.

دعم الدخل المتوسط.

دعم جزئي لبعض من الأسر ذات الدخل الفوق متوسط، وذلك عن طريق إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي تبعًا لاحتياجات الفرد.

3 خطوات لحل مشكلة عدم صرف الدعم تعليق الدفعات

وفقًا للبيان الذي نشرته خدمة المستفيدين ردًا على العديد من الاستفسارات، والتي تسأل عن حالة الدفعات الخاصة بحساب المواطن، التي لم تصل إليهم إن عليهم القيام بـ 3 إجراءات.

مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدعم في الحساب.

في حالة عدم إيداع الدعم يمكن للمستفيدين الدخول إلى الرابط من هنا

يتم رفع طلب عبر خدمة صوتك مسموع، حيث يتم اختيار نوع الطلب الرئيسي المدفوعات، ونوع الطلب الفرعي لم يتم استلام الدفعة.

حالة الدفعات في حساب المواطن

سؤال يتردد لدى الكثيريين، ماذا تعني كلمة وجهت وحالة مدفوعة وحالة مرفوضة في حساب المواطن، وأوضح برنامج حساب المواطن في وقت سابق حالات الدفع الأربع، مشيرًا أن حالة وجهت تعني الإيداع تحت الإجراء، بينما تعني حالة مدفوعة، تم إيداع المبلغ للمستفيدين على حساب البيان المسجل في البوابة الإلكترونية، بينما حالة مرفوضة تعني لم يتم الإيداع، وحالة في الانتظار تعني المبلغ معلق لعدم نشاط البنك، ويلزم في حالة الانتظار أن يتأكد من تنشيط الحساب البنكي.

مميزات حساب المواطن

يتيح برنامج حساب المواطن الاعتراض على المدفوعات، بعد مرور 5 أيام من تاريخ إيداع الدفعة، ويتعامل مع الاعتراضات خلال فترة السماح التي تمتد إلى 90 يوم، وفي حالة القبول يتم الصرف بأثر رجعي.

إيداع الدفعة 46 في حساب المواطن.

كان البرنامج قد بدأ في خلال ساعات الأولى من صباح يوم الخميس إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن، منوهًا أن الإيداع قد انتهى، والمعروف أن إٍيداع الدعم يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الدعم في اليوم التاسع، في حالة تصادف الإيداع في حساب المواطن مع إجازة عطلة رسمية أو عطلة رسمية.