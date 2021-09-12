رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية . منصة إحسان الخيرية من أهم المؤسسات المتواجدة بداخل المملكة العربية السعودية. وذلك لأنها تقدم الكثير من الخدمات للأشخاص المستفيدين. كما أنها تهدف إلى مساعدة الكثير من الأسر الفقيرة والمحتاجة. لذلك تتزايد عمليات البحث مؤخرا في المملكة العربية السعودية عن كيف استفيد من منصة إحسان ؟ لكي تستطيع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المنصة الخيرية. يجب عليك أولا التسجيل في منصة إحسان بشكل إلكتروني عن طريق شبكة الأنترنت بكل سهوله. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على كيفية ورابط التسجيل في منصة إحسان للعمل الخيري في السعودية. فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

رابط التسجيل في منصة إحسان

يمكن لجميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري . عن طريق الدخول إلى رابط التسجيل في منصة إحسان . وإتباع هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الدخول إلى منصة إحسان إلكترونيا عن طريق شبكة الأنترنت .

إلكترونيا عن طريق شبكة الأنترنت . من أعلي الصفحة الرئيسية للمنصة أنقر على كلمة ( تسجيل ) .

سوف تنتقل مباشرة للصفحة الخاصة بالتسجيل في المنصة .

ثم أنقر على خيار ( إنشاء الحساب ) .

سوف يطلب منك الموقع بعض البيانات التي يجب عليك إدخالها بشكل صحيح مثل ( الاسم. البريد الإلكتروني. رقم الهاتف ) .

ثم كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح .

أضغط على كلمة ( إنشاء حساب جديد ) .

الآن تم التسجيل في منصة إحسان للمحتاجين بنجاح .

شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية

لكي تتمكن من الدخول إلى رابط التسجيل في منصة إحسان والتسجيل في المنصة. يجب توافر هذه الشروط :

يجب على المتقدم أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية .

كما يجب على المتقدم أن يكون لديه بريد إلكتروني خص به صالح للتسجيل في المنصة .

التفاعل بين المستفيد والمنصة .

لا يمكن للأشخاص المقيمين خارج المملكة العبية السعودية التسجيل في المنصة. إذا كان لم يمتلك رقم هاتف سعودي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية 2021 وكيفية التسجيل في منصة إحسان للعمل الخيري في المملكة العربية السعودية .