التسجيل في شركة ناقل للشحن داخل المملكة naqel

التسجيل في شركة ناقل للشحن داخل المملكة naqele، حيث تعد شركة ناقل أحد أفضل شركات الشحن والنقل التي لها اعتماد خاص من جانب المملكة العربية السعودية والتي أصبحت أكبر الشركات اللوجستية المتواجدة داخل منطقة الشرق الأوسط، وتحتاج هذه الشركة الي تعيين عدد من الموظفين من أجل العمل لديها كمندوبين بنظام الدوام الجزئي، من خلال توفير عمل تكون أوقاته مناسبة لكل شخص يقوم بالتسجيل في ناقل، مما ينعكس علي تقديم حلول إيجابية وجيدة لجميع العملاء سواء كان ذلك للشركات أو الأفراد، وإجراء تغطية أكبر لجميع متطلبات العملاء بكل محافظة داخل المملكة، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في ناقل دوام عمل جزئي والشروط العامة للتقديم.

ما هي طريقة التسجيل في ناقل دوام عمل جزئي؟

شركة ناقل توفر التسجيل في وظائف مندوب بدوام جزئي من خلال بعض الخطوات الإلكترونية السهلة لجميع الأفراد الراغبين في التقديم، والتي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول علي موقع التسجيل التالي: شركة ناقل.

وعند الدخول للموقع يتوفر بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عنها وهي: هل يتوفر لك رخصة قيادة؟ هلي يتوفر لك مركبة؟

وبعد الإجابة يتم الانتقال الي صفحة أخري من خلالها يتم الضغط علي “انضم إلينا” بأعلي الصفحة.

ثم يجب تسجيل رقم الجوال الخاص بكل فرد.

سوف يصل كود الي الجوال يجب إدخاله بالموقع من أجل التفعيل الخاص بالتسجيل.

يتم الضغط علي “التالي” ثم الضغط علي “التقديم” ثم تسجيل البيانات المطلوبة.

سوف يتم الاتصال علي الرقم الذي تم تسجيله من أجل تحديد البدء بالعمل بعد فحص الطلب الذي تم تسجيله.

شروط التسجيل في منصة ناقل للشحن

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها في أي شخص يرغب التسجيل كمندوب بدوام جزئي من خلال المنصة، ومن هذه الشروط: