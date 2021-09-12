Samsung A03s مواصفات هاتف سامسونج الجديد | هاتف مميز بمواصفات ممتازة

Samsung A03s أحدث هواتف شركة سامسونج من عائلة الـA ، والذي ينضم حديثاً إلي قائمة الشركة من الهواتف الذكية ليدخل الأسواق منافساً العديد من الشركات الرائدة الأخري في نفس الفئة الاقتصادية. يأتي الهاتف كتطوير بسيط عن هاتف سامسونج السابق A02s ، حيث تمت إضافة مستشعر البصمة مع بعض التغيرات أهمها في المعالج. مواصفات هاتف Samsung A03s : ‌يأتي الهاتف بوزن يصل إلي حوالي 196 جراماً.

‌الخامات المصنوع منها الهاتف من البلاستيك ploy Carbonite في كل من ظهر الهاتف ، وكذلك الإطار حوله وذلك الشائع في أغلب هواتف الشركة من نفس الفئة السعرية.

كذلك يدعم تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.

‌كما يدعم الهاتف كذلك إضافة كارت ميموري في منفذ خاص به ، لذلك يمكن زيادة سعة التخزين.

‌شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.5 إنش من نوع PLS LCD بجودة HD+ مع دقة 720×1600 بكسل ، أي بمعدل كثافة 270 بكسل لكل إنش.

كذلك تأتي الشاشة أيضاً مع نوتش صغير في أعلي الشاشة ، حيث توجد الكاميرا الأمامية.

‌كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 ، أيضاً مع واجهة المستخدم الخاصة من سامسونج One UI 3.1 Core.

‌أما عن المعالج فالهاتف يحتوي علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Helio P35 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.

‌يحتوي المعالج علي أربعة أنوية من نوع Cortex-A53 بتردد يصل إلي 2.35 جيجا هيرتز ، أما عن الأربعة الأخري فمن نفس النوع لكن بتردد 1.8 جيجا هيرتز.

‌كما يوجد أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع PowerVR GE8320.

‌يتوفر من الهاتف إصدار واحد فقط من سعة التخزين ويأتي كالآتي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام.

‌كما أن ذاكرة التخزين تأتي من نوع eMMC 5.1. كاميرات هاتف Samsung A03s : ‌الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

‌أما عن الخلفية فالهاتف يأتي بثلاث كاميرات : الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 مع دعم خاصية الـAF.

‌الثانية خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وأخيراً كاميرا للعزل والتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.

‌كذلك يتوفر فلاش ليد أسفل الكاميرات ، مع دعم الكاميرات للتصوير Panoramic.

‌كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو كالمتوقع بالنسبة لفئة الهاتف ، لكن يتوفر مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الاذن.

‌كما لا يتوفر الهاتف بدعم لخاصية الـNFC ، وكذلك شبكات الراديو FM أيضاً.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية فتح الهاتف بخاصية الـFace Unlock.

‌كما يدعم الهاتف مستشعري التقارب وكذلك التسارع.

‌بالنسبة للبطارية فالهاتف يحتوي علي بطارية ليثيوم بحجم 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة.

‌يدعم الهاتف أيضاً الشحن السريع بقدرة 15 وات ، عن طريق مدخل شحن من نوع USB Type-C 2.0.

‌يتوفر من الهاتف ثلاث اختيارات للألوان : الأبيض ، الأسود ، والأزرق. سعر هاتف Samsung A03s : 156$ للنسخة الوحيدة من الهاتف 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 2450 جنية مصري. مواصفات هاتف Samsung A03s :كاميرات هاتف Samsung A03s :مواصفات أخري للهاتف :سعر هاتف Samsung A03s : الوسوم

Samsung A03s أحدث هواتف شركة سامسونج من عائلة الـA ، والذي ينضم حديثاً إلي قائمة الشركة من الهواتف الذكية ليدخل الأسواق منافساً العديد من الشركات الرائدة الأخري في نفس الفئة الاقتصادية. يأتي الهاتف كتطوير بسيط عن هاتف سامسونج السابق A02s ، حيث تمت إضافة مستشعر البصمة مع بعض التغيرات أهمها في المعالج. مواصفات هاتف Samsung A03s : ‌يأتي الهاتف بوزن يصل إلي حوالي 196 جراماً.

‌الخامات المصنوع منها الهاتف من البلاستيك ploy Carbonite في كل من ظهر الهاتف ، وكذلك الإطار حوله وذلك الشائع في أغلب هواتف الشركة من نفس الفئة السعرية.

كذلك يدعم تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.

‌كما يدعم الهاتف كذلك إضافة كارت ميموري في منفذ خاص به ، لذلك يمكن زيادة سعة التخزين.

‌شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.5 إنش من نوع PLS LCD بجودة HD+ مع دقة 720×1600 بكسل ، أي بمعدل كثافة 270 بكسل لكل إنش.

كذلك تأتي الشاشة أيضاً مع نوتش صغير في أعلي الشاشة ، حيث توجد الكاميرا الأمامية.

‌كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 ، أيضاً مع واجهة المستخدم الخاصة من سامسونج One UI 3.1 Core.

‌أما عن المعالج فالهاتف يحتوي علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Helio P35 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.

‌يحتوي المعالج علي أربعة أنوية من نوع Cortex-A53 بتردد يصل إلي 2.35 جيجا هيرتز ، أما عن الأربعة الأخري فمن نفس النوع لكن بتردد 1.8 جيجا هيرتز.

‌كما يوجد أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع PowerVR GE8320.

‌يتوفر من الهاتف إصدار واحد فقط من سعة التخزين ويأتي كالآتي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام.

‌كما أن ذاكرة التخزين تأتي من نوع eMMC 5.1. كاميرات هاتف Samsung A03s : ‌الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

‌أما عن الخلفية فالهاتف يأتي بثلاث كاميرات : الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 مع دعم خاصية الـAF.

‌الثانية خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وأخيراً كاميرا للعزل والتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.

‌كذلك يتوفر فلاش ليد أسفل الكاميرات ، مع دعم الكاميرات للتصوير Panoramic.

‌كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو كالمتوقع بالنسبة لفئة الهاتف ، لكن يتوفر مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الاذن.

‌كما لا يتوفر الهاتف بدعم لخاصية الـNFC ، وكذلك شبكات الراديو FM أيضاً.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية فتح الهاتف بخاصية الـFace Unlock.

‌كما يدعم الهاتف مستشعري التقارب وكذلك التسارع.

‌بالنسبة للبطارية فالهاتف يحتوي علي بطارية ليثيوم بحجم 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة.

‌يدعم الهاتف أيضاً الشحن السريع بقدرة 15 وات ، عن طريق مدخل شحن من نوع USB Type-C 2.0.

‌يتوفر من الهاتف ثلاث اختيارات للألوان : الأبيض ، الأسود ، والأزرق. سعر هاتف Samsung A03s : 156$ للنسخة الوحيدة من الهاتف 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 2450 جنية مصري. مواصفات هاتف Samsung A03s :كاميرات هاتف Samsung A03s :مواصفات أخري للهاتف :سعر هاتف Samsung A03s :

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