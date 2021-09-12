وظائف المركز الوطني لإدارة النفايات موان 1443.. الشروط والتقديم

وظائف المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” 1443، فقد أعلن اليوم المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” من خلال موقعه الإلكتروني عن توافر بعض الفرص الوظيفية الخالية لديه بعدد من المسميات الوظيفية الخالية لديها، ويتم التقديم في الوظائف الخالية لمن يحمل الجنسية السعودية فقط، وقد وضح المركز الوطني بأن الوظائف المتاحة لديه هي وظائف إدارية يتم التقديم بها لمن يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس فأعلى، علي أن يتم العمل بمقر الشركة الرئيسي، علي أن يكون التقديم متاحاً لجميع الأفراد ولكن وفق بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم بهذه الوظائف، وسوف نوضح لكم شروط التقديم وطريقة التقديم الإلكتروني بوظائف المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”.

وظائف موان والتخصصات الوظيفية المطلوبة

وضحت المركز الوطني لإدارة النفايات بأن التقديم لدي وظائفها سوف يكون من خلال بعض المسميات الوظيفية المطلوبة بمقر الشركة، والمطلوب هو:

مطلوب أخصائي ميزانية، وأخصائي محتوى، وأخصائي منصات اجتماعية، وأخصائي مراجعة داخلية، وأخصائي رقابة وتفتيش.

مطلوب مفتش إدارة النفايات، ومحلل بيانات.

مطلوب مدير عام التواصل المؤسسي، ومدير مكتب البيانات، ومدير إدارة الأمن السيبراني، ومدير عام الحلول الرقمية.

مطلوب أخصائي تطوير أعمال، وأخصائي متابعة، أخصائي مشتريات.

مطلوب أخصائي قواعد بيانات، وباحث اقتصادي في مجال البيئة.

مطلوب مستشار تقنية المعلومات، ومستشار تقني في مجال البيئة.

مطلوب مدير عام للتشغيل الفني، ومدير عام إدارة المالية، ومدير إدارة الحوكمة.

مطلوب مدير إدارة الأبحاث والتطوير، ومدير إدارة الأنظمة والتشريعات.

مطلوب مدير إدارة التفتيش، ومدير إدارة الشكاوى.

مطلوب أخصائي مالية، أخصائي توظيف، أخصائي عقود.

يجب ألا يقل المؤهل الخاص بالمتقدم عن شهادة البكالوريوس.

يفضل أن يتم اختيار من له خبرة سابقة في مجال العمل البيئي.

يجب ألا تقل عدد سنوات الخبرة عن ثمانية سنوات لكافة الوظائف القيادية.

يجب أن يتم اجتياز الفحص الطبي.

يجب أن يجتاز كل متقدم المقابلة الشخصية التي تجري له.

شروط التقديم بوظائف المركز الوطني لإدارة النفاياتكيف التقديم بالوظائف الشاغرة

يتم التقديم بالوظائف المتاحة من خلال إرسال السيرة الذاتية مع تحديد الوظيفة التي يتم التقدم إليها وذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالتقديم التالي: ([email protected]).