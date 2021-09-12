هجوم بـ"طائرات مسيرة مسلحة" على مطار أربيل في العراق

استهدف هجوم بـ"طائرات مسيرة مسلحة"، ليلة الأحد، مطار أربيل الدولي شمالي العراق، القريب من قنصلية الولايات المتحدة في المدينة، حسبما أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في بيان، إن "الهجوم على مطار أربيل الدولي نفّذ بطائرات مسيرة مسلحة". و"لم تلحق أي أضرار" بالمطار، حيث توجد قاعدة جوية لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وفق ما قال مدير المطار أحمد هوشيار.

وقطعت قوات الأمن العراقية الطرق المؤدية إلى مطار أربيل الدولي، وكثفت وجودها في محيط المطار، الذي تعرض في أوقات سابقة لهجمات عدة مشابهة.

وتوقف الرحلات الجوية من مطار أربيل على إثر الهجوم الصاروخي. ولم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

وتعرض المطار في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، لهجمات متكررة خلال العام الماضي، منها هجمات باستخدام طائرات مسيرة محملة بمتفجرات.

ويلقي مسؤولون أميركيون بمسؤولية الهجمات على فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القوات الأميركية في العراق.