رادوكانو.. أول بريطانية تفوز بلقب "غراند سلام" في 44 عاما

أصبحت البريطانية الواعدة إيما رادوكانو، البالغة من العمر 18 عامًا، أول لاعبة صاعدة من التصفيات تحرز لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الكندية الواعدة ليلى فرنانديس (19 عامًا) 6-4 و6-3، السبت، في المباراة النهائي لبطولة أميركا المفتوحة، آخر بطولات الغراند سلام، على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وباتت رادوكانو المصنفة 150 عالميا، أول بريطانية منذ 44 عامًا تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى، وأصغر بطلة في الغراند سلام منذ الروسية ماريا شارابوفا، عندما توجت بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عام 2004 في سن السابعة عشرة. كما أصبحت رادوكانو أول بريطانية تحرز لقب بطولة كبرى منذ فيرجينيا وايد في ويمبلدون عام 1977، وأوّل بريطانية متوجة في فلاشينغ ميدوز منذ وايد نفسها في 1968.

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