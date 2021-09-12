جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، عن بيان الجهاز أن "طائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل"، فيما أكد محافظ مدينة اربيل أوميد خوشناو، أن الأجهزة المختصة تتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكافحة الإرهاب بكردستان العراق: طائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.