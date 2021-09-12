ترامب يلمح إلى مشاركته في انتخابات 2024

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك خلال زيارة ترامب لفرق من الشرطة ورجال الإطفاء بنيويورك، فى ذكرى هجمات 11 سبتمبر. وفى رده على سؤال أحد رجال الشرطة بشأن مستقبله السياسى ومشاركته فى الانتخابات الرئاسية القادمة، قال ترامب: "هذا سؤال صعب، على الرغم من أنه فى الواقع سؤال بسيط بالنسبة لي. أنا أعرف ما سأفعله، لكن لا يمكننى التحدث عنه بعد بسبب قوانين تمويل الحملات ... لكننى أعتقد أنك ستكون سعيدا".

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