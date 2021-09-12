شروط الترقية لمعلم متقدم من معلم ممارس 1443

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على الترقية نظام فارس 1443، وقد حددت شروط الترقية لمعلم متقدم من معلم ممارس، وأكدت على ضرورة استيفاء شروط ترقيات المعلمين بصورة عامة كما وردت في نصوص لائحة الوظائف التعليمية، وعلى رأسها ضرورة الحصول على الرخصة المهنية، باعتبارها دليل إثبات كفاءة المعلم وقدراته ومهاراته الوظيفية، كما أعلنت عن مواعيد التقديم في ترقيات المعلمين، وطريقة التقديم عبر رابط نظام فارس، وخلال المقال التالي سنتناول الإعلان بالتفصيل.

شروط الترقية لمعلم متقدم من معلم ممارس

حددت وزارة التعليم شروط الترقية لمعلم متقدم، لذلك ينبغي أن تتوفر في المعلمين الراغبين في التقديم في ترقيات المعلمين عبر نظام فارس، وكان من أهمها:

يشترك الحصول على الرخصة المهنية بنظام هيئة تقويم التعليم والتدريب.

يجب حصول المعلم على تقدير لا يقل عن جيد جدًا في تقييم الأداء الوظيفي خلال الثلاث أعوام السابقة على التقديم على الترقية.

يجب أن قضى المعلم مدة ست سنوات في رتبة معلم ممارس لذلك.

يشترط حصول المعلم على الحد الأدنى على الأقل من نقاط التطوير المهني.

طريقة التقديم على الترقية نظام نور 1443

بعد مراجعة شروط ترقية المعلمين 1443 ومراجعتها جدًا، والتأكد من استيفائها يستطيع المعلم التقديم على الترقية نظام فارس من خلال إتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول نظام فارس الخدمة الذاتية عبر الرابط الرسمي. تسجيل بيانات الحساب الشخصي. كتابة أرقام التحقق الظاهرة على الشاشة. تقديم طلب الترقية في نظام فارس لذلك. تسجيل بيانات الرخصة المهنية، إرفاق صورة من الرخصة المهنية. يتم النقر على تقديم الطلب.

أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد الترقية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس.

أرسلت الوزارة تعميم إلى كافة القطاعات والإدارات التابعة لها في كافة أنحاء المملكة.

يبدأ التقديم في ترقيات المعلمين عبر رابط نظام فارس 1443 اعتبارًا من السادس والعشرين من شهر صفر 1443 هـ.

ينتهي التقديم عبر نظام فارس المعلمين المستوفين شروط التقديم في الثامن من شهر ربيع أول.

مواعيد التقديم في ترقيات المعلمين 1443

في النهاية نكون تعرفنا على شروط الترقية لمعلم متقدم من معلم ممارس، بالإضافة إلى مواعيد وطريقة التقديم عبر رابط نظام فارس.