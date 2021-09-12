توجيه الاتهام لمتظاهر رشق رئيس وزراء كندا بالحجارة

وجه القضاء الكندي الاتهما إلى متظاهر يبلغ 25 عاما، السبت، بعدما رشق بالحجارة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال حملة انتخابية أجراها قبل أيام في أونتاريو.

ووجّهت المحكمة إلى الشاب المتحدّر من أونتاريو تهمة "الاعتداء بواسطة سلاح"، وسيحاكم في السادس من أكتوبر، وفق ما أعلنت شرطة المنطقة في بيان.

وكان ترودو، الذي لم يصب بجروح من جراء الحجارة، قد دان المتظاهرين الذين لا يتوانون حتى عن مهاجمة الأطباء والممرضين.

وأجمع المرشحون لهذه الانتخابات المبكرة على إدانة الاعتداء على ترودو.

ومنذ أيام تلاحق حشود من المعارضين ترودو أينما ذهب، احتجاجا على التدابير الصحية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

والجمعة أوقف متظاهر آخر بعدما هدد بقتل رئيس الوزراء خلال مشاركة الأخير في حملة انتخابية.

وتشهد كندا انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 20 سبتمبر، بعد أقل من سنتين على الاستحقاق الأخير.

وتظهر الاستطلاعات أن المنافسة محتدمة بين ترودو الليبرالي الساعي للفوز بولاية ثلاثة، وخصمه المحافظ إرين أوتول.