العراق : لا أضرار مادية أو بشرية جراء الهجوم على مطار أربيل

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن غرفة العمليات أنه "لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على مطار أربيل الدولي، فيما ما زالت السلطات المختصة تواصل تحقيقاتها بشأن الحادث".
يذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب فى إقليم كردستان بالعراق كان قد أعلن، فى وقت سابق، استهداف مطار أربيل الدولى بطائرات مسيرة مفخخة.
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