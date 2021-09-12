فيديو.. إحراق 18.3 طن مخدرات تم ضبطها خلال شهرين فى بيرو

جدة - نرمين السيد - ونشرت صحيفة "إندبندنت" مقطع فيديو يظهر قيام وزير الداخلية والشرطة فى بيرو، بإلقاء كمية كبيرة من المخدرات فى محرقة معدة خصيصا، والتى تصاعدت منها أدخنة سوداء.

وارتدى القائمين على عمليات الإحراق ذيا خاصا، لحمايتهم من ناتج وعادم حرق المواد المخدرة، نظرا لخطورة استنشاق تلك الأدخنة، والتأثير الذى يمكن أن تحدثه.

وبدا المكان الذى تقوم فيه الشرطة بحرق كميات المخدرات هذه، فى منطقة جبلية بعيدا عن التجمعات السكنية، حماية لسلامة المواطنين.