طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد من التبرعات والدعم للمحتاجين

طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد منصة العمل الخيري التي تجمع شرائح وفئات من المحتاجين في المجتمع، بهدف تعزيز القيم الإنسانية بين الأفراد وزيادة الترابط الأسري والاجتماعي من خلال مجموعة برامج متطورة تجمع التبرعات من قبل أصحاب العطاء برعاية عدد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية من أجل تمكين القطاع الغير ربحي وتفعيل دور المسؤولية تجاه المجتمع بفئاته، تقوم المنصة بتقديم الدعم المالي حسب الاحتياج المادي للمستفيد أو للمرضى أو المسجلين في المنصة، كما يمكن التسجيل في منصة إحسان كمتبرع وأخذ الثواب والأجر العظيم لمساندة الفقراء وتقديم يد العون.

منصة إحسان للمحتاجين

سميت منصة إحسان نتيجة لـ الإحسانات والخيرات المقدمة لكي لدعم مكانة المملكة العربية السعودية المرموقة بين العالم في تقديم الأعمال الخيرية ورفع المستوى المعيشي وتعزيز المسؤولية والشعور بالمحتاجين وتوفير احتياجاتهم من مال أو فك كرب السجناء من الغارمين والغارمات والمرضى..وغيرهم على حسب تصنيف الاحتياج في المنصة التي تشمل تصنيفات كثيرة لكي تضم أكبر عدد من الفئات، وذلك يتم بـ تسجيل منصة إحسان لتقديم الدعم ومساعدة الفقراء والمحتاجين أو المشاركة في إحدى البرامج الترابط الاجتماعي الذي يشمل إرسال الهدايا أو المشاركة في الأضاحي والحملات عبر كيفية تقديم التبرع، هي بذل بلا حدود تجمع التبرعات والعطاءات من مختلف الأشخاص، وفي هذا الصدد قدم الأمير محمد بن سلمان دعم مالي بلغ 10 ملايين ريال ضمن مسيرة السخاء التي لا تنتهي منها التسجيل في مبادرة سند للزواج.

طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

يجب العلم بأن التسجيل في منصة إحسان الخيرية عبر الموقع الإلكتروني من خلال إنشاء حساب شخصي على الموقع فهو للمشاركة في التبرع وتقديم المساعدات المالية فقط من خلال اختيار الفئة التي تريد التبرع لهم كما هو موضح بصورة جيدة في التصفح عبر المنصة، أما للتسجيل كمستفيد فهذا عليك التوجه إلى أقرب جمعية أهلية خيرية في المنطقة وتقديم المعلومات والبيانات وكافة المستندات والوثائق التي تٌثبت أهليتك في الاستحقاق للدعم الخيري الموجود في البرامج والتصنيفات بالمنصة، بعدها سوف تقوم الجمعية بالتحقق من استحقاقك ثم تسجيلك بإحدى البرامج للحصول على التبرع والدعم، كما تقوم الجمعية بإعلامك أنها قامت إضافتك ضمن المستفيدين، وتقدر أن تتابع التبرعات التي تقدم لك بشكل شخصي للحالة الخاصة بك.

جمعية كفالة الأيتام والمطلقات.

جمعية بناء مسكن للأسر المحتاجة.

جمعية الإسكان الأهلية وصلاة المياه.

الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب.

جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال.

جمعية إطعام لتوفير الغذاء.

جمعية ترميم المنازل القديمة.

جمعية البر الخيرية.

جمعية فضلاً الخيرية لجمع تبرعات فواتير الكهرباء للأسر التي تتعثر في السداد.

الريان الخيرية لمساعدة الأسر في شراء الزي المدرسي.

جمعية الرعاية الصحية الخيرية لمرضى السكر.

وفرجت لفك كرب السجناء الغارمين بسبب الضيقات المالية.

جمعية دار السعادة الخيرية لرعاية المسنين تقوم بسداد إيجارات كبار السن المعسرين.

جمعية طهور التي تقوم بعلاج ضعاف السمع وتوفير السماعات والأجهزة الطبية التي يحتاجون إليها.

اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم).

الجمعيات الخيرية التي ترعى مستفيدي منصة إحسانالجهات التي تشرف على مشاريع منصة إحسان

كما تدعم وتشرف مجموعة من اللجان والوزارات على منصة إحسان للمحتاجين منها (وزارة العدل – الداخلية – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – المالية – الصحة – الشؤون البلدية والقروية – التعليم ووزارة الإسكان).