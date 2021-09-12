ehsan.sa رابط تسجيل منصة احسان الخيرية وطريقة انشاء حساب جديد

منصة احسان الخيرية من أكثر المواقع التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي خاصة بعد قيام الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكه العربيه السعوديه بالتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه إلى المنصة بذلك ترتفع تبرعات منصة إحسان الى أكثر من مليار ريال من التبرعات، وكان قد سبق الأمير محمد بن سلمان عن تبرع الى المنصة الخيرية في شهر رمضان الماضي، وبذلك يزداد أعداد المستفيدين من هذه التبرعات، والتي تختص بتسديد ديون الغارمين والذين يتعرضوا للسجن.

منصة إحسان الخيرية

منصة احسان هي منصة وطنية تم تخصيصها للعمل الخيري وقد انطلقت لأول مرة في عام 1442 وكان ذلك عن طريق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي حيث كان إطلاقها قد جاء تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده أصبح وكان الهدف من هذه المنصة هو مساعدة الكثير من الأشخاص في كل مناطق المملكة الذين يحتاجون الي تسديد ديونهم و لفك كرب الأشخاص الغارمين في السجون، وهناك اهتمام من الجهات الحكومية أو غير الحكومية بالتعاون مع منصة إحسان الخيرية، حتي تصل التبرعات الي كل الأشخاص المستحقة.

خطوات التسجيل في منصة إحسان

يمكن للأشخاص الراغبين في علي منصه احسان ان يقوم باتباع الخطوات التاليه التي سوف نذكرها لكم وهي كالتالي: