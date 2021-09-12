تسجيل ict.moe.gov.om/book البوابة التعليمية سلطنة عُمان تطلق الكتب المدرسية إلكترونيا

ict.moe.gov.om/book البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان والتي أعلنت عن إطلاق العام الدراسي الجديد ابتداء من الأحد 4 صفر 1443 الموافق 12 سبتمبر 2021 مباشرة في المدارس بينما أعلنت عن تأخر تسليم الكتب المدرسية للطلاب على أن يتم إتاحتها بشكل مؤقت إلكترونيا عبر البوابة التعليمية التي تتبع للوزارة.

وزارة التربية والتعليم بالسلطنة

حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإعادة استئناف العمل الدراسي هذا العام، حيث أعلنت عن العودة من جديد للتعليم بالمدارس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كرونا المستجد، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارة الصحة بالتأكيد على ضرورة الحصول على جرعتي اللقاح لجميع الطلاب، الأكثر من 12 عاما، وذلك لضمان صحة أفضل ووقاية ضد انتشار الفيروس، كما شددت الوزارة على المدارس على اتخاذ إجراءات لبس الكمامة والتباعد بين الطلاب وكذلك تعقيم المدارس بشكل جيد.

الكتب المدرسية 2021-1443

مع بداية العام الجديد والذي ينطلق الأحد 12 سبتمبر 2021 كان يجب توفر الكتب المدرسية للطلاب، ولكن بسبب انتشار فيروس كرونا الذي اثر بشكل سلبي على طاقة العمل بالشهور الماضية وأيضا وجود احتمالية مسبقة على عدم استمرار التعليم بالمدارس واستمراره أون لاين عبر منصات التعليم المختلفة السلطنة، منصة منظرة ومنصة جوجل كلاس رووم، لذلك لم تقم المطابع الحكومية بالانتهاء من طباعة كتب الطلاب، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم بطرح الحل البديل وهو متابعة الدروس من خلال مكتبة البوابة التعليمية الحكومية.

تعميم وزارة التربية والتعليم على وسائل التواصل:

“أن الوزارة حرصت على تولي جميع المتطلبات الأساسية لضمان حسن سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد لاسيما توفير الكتب المقررة لهذا العام، كما أنها حرصت على التنسيق المسبق مع دور النشر والمطابع لتأمين طباعة الكتب الجديدة، وكذلك إعادة طباعة بعض الكتب، غير أن التداعيات التي فرضتها جائحة كرونا كوفيد (۱۹) على جوانب الحياة المختلفة، كان لها التأثير على هذه المطابع من حيث القدرة التشغيلية المتمثلة في تأخر وصول أوراق الطباعة ولوازمها من الجهة المصنعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر هذه المطابع في توريد وطباعة بعض الكتب الدراسية”.

الدخول والتسجيل على ict.moe.gov.om/book البوابة التعليمية سلطنة عُمان

أعلنت وزارة التعليم في التعميم الذي أعلنت عنه على رابط المنصة، على أن يقوم الطالب بإنشاء حساب للدخول وتصفح المواد التعليمية بالخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على البوابة التعليمية الرسمية بوزارة التربية والتعليم. يبدا باختيار ايقونة “دخول النظام” في أعلى الصفحة يسارا. يقوم اختيار الدخول (الحاسوب – الهاتف الذكي – البطاقة الذكية). يتم اختيار الدخول بالحاسوب. يبدأ إنشاء حساب خاص للطالب على البوابة. يقوم بكتابة اسم المستخدم والرقم السري. يبدا الان تسجيل الدخول.

تسجيل دخول الطلاب إلى ict.moe.gov.om/book البوابة التعليمية الرسمية في سلطنة عُمان والتي تطلق الكتب المدرسية إلكترونيا عبر المنصة الرقمية بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن تأخر في إصدار كتب الطلاب في بدية العام الدراسي الجديد وكانت تلك البوابة هي البديل الآمن التي يقوم الطلاب بالتسجيل وعمل حساب عليها لمتابعة الدروس ببداية العام الجديد.