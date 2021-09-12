وزير الخارجية الفرنسي يتهم حركة طالبان الأفغانية بـ"الكذب"

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، ليلة الأحد، إن حركة طالبان "تكذب" وإن بلاده لن تقيم أي علاقات مع حكومتها المعلنة مؤخرا.
جاء ذلك في تصريح للوزير قبيل إجراء محادثات في وقت لاحق الأحد بشأن عمليات إجلاء منتظرة من أفغانستان.
وأوضح لو دريان لتلفزيون فرانس 5: "قالوا إنهم سيسمحون لبعض الأجانب والأفغان بالرحيل بحرية، و(تحدثوا) عن حكومة شاملة وممثلة (لكافة الأطياف)، لكنهم يكذبون".
وأضاف قائلا: "ترفض فرنسا الاعتراف بها أو إقامة أي شكل من العلاقات مع هذه الحكومة. نريد أفعالا من طالبان وسيحتاجون لمتنفس اقتصادي وعلاقات دولية. الأمر متروك لهم".
وأجلت فرنسا زهاء ثلاثة آلاف فرد، وأجرت محادثات مع طالبان لتمكين أفراد آخرين من الرحيل.
وقال الوزير الفرنسي إنه لا يزال يوجد بأفغانستان عدد قليل من الفرنسيين وبضع مئات من الأفغان الذين لهم صلات بفرنسا.
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