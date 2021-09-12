غارات جوية إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة

شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية عدة على مواقع في قطاع غزة، ليلة الأحد، وسط توتر على تشهده الحدود بين القطاع وإسرائيل منذ أيام.

وأفاد مراسل دوت الخليج في غزة بأن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدف موقعاً وأرضاً زراعية في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية محلية أن الغارات الإسرائيلية طالت أيضا موقعا في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وموقعا آخر على الطريق الساحلي غربي مدينة رفح الجنوبية. وأشارت إلى أن الغارات لم تسفر عن أي ضحايا، وتسببت بخسائر مادية.

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