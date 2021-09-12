“المتوسط والأول الثانوي” ekhtibar.moe.gov.sa مدرستي اختبارات تعزيز المهارات الأحد

ekhtibar.moe.gov.sa مدرستي التعليمية لدخول الاختبارات في المرحلة المتوسطة والصف الأول الثانوي، لتسجيل الدخول في اختبارات تعزيز المهارات اللغوية والعلمية للطلاب في بداية الاسبع الثالث من التعليم بالمدارس الحكومية بالسعودية، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم الاختبارات عبر منصة الاختبارات التابعة لمنصة مدرستي للطلاب برقم الهوية الوطنية لهم.
وتقوم وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى في بداية العام الدراسي بإطلاق الاختبارات الإلكترونية للطلاب وبلغ عددهم 2 مليون و100 ألف طالب وطالبة بما يدل على البداية الجادة للتعليم هذا العام بعد عامين من التعليم الإلكتروني الرقمي عبر منصة مدرستي، وتعتبر وزارة التربية والتعليم بالمملكة من أوائل الدول التي أطلقت مثل هذه الاختبارات لقياس مستوى الأداء التعليمي والتحصيلي للطلاب في بداية العام الجديد، وذلك يكون الأساس والركيزة التي يتم عليه بناء المستوى التعليمي لهم في بداية العام الجديد في ظل المناهج التعليمية الحديثة.اختبارات المتوسط والأول الثانوي
أطلقت وزارة التربية والتعليم الاختبارات الإلكترونية لهم عبر منصة الاختبارات المركزية في مدرستي ابتداء من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي، حيث بدأت تلك الاختبارات في بداية الأسبوع الثاني للدراسة التي بدأت في 30 أغسطس 2021 الماضي، وتستمر الاختبارات للأسبوع الثاني على التوالي، وقد قام طلاب المرحلة الابتدائية بالانتهاء من الاختبارات التقييمية الخاصة بهم ويبدا اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 الموافق 27 من شهر صفر 1443 انطلاق الاختبارات للمرحلة المتوسطة والصف الأول الثانوي، حسب الجدول المقرر لها والذي تم تنزيله عبر المنصة التعليمية بالمملكة، وقد شهدت الاختبارات السابقة اقبالا من الطلاب ومتابعة جيدة من المعلم والطالب على حد سواء.اختبارات اليوم
يتم اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 اختبارات الصف الأول والثاني من التعليم المتوسط، في بداية الحصة الثانية من اليوم الدراسي في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا على أن يستمر الاختبار متاحا لمدة 24 ساعة، وقد قامت الوزارة برفع فترة عدم احتساب الغياب للطلاب التي كانت تتيح لهم فترة مفتوحة لأخد اللقاح على أن يكون التعليم فيما بعد، ابتداء من اليوم، حضوريا ويتم احتساب الغياب.
|الصفوف الدراسية
|موعد الاختبارات المركزية بالتاريخ الهجري
|موعد الاختبارات المركزية بالتاريخ الميلادي
|الصف الثاني والثالث الابتدائي
|الأحد 28 محرم 1443
|5 سبتمبر 2021
|الرابع والخامس الابتدائي
|الإثنين 29 محرم 1443
|6 سبتمبر 2021
|الصف الرابع والخامس الابتدائي
|الثلاثاء 30 محرم 1443
|7 سبتمبر 2021
|السادس الابتدائي
|الأربعاء 1 صفر 1443
|8 سبتمبر 2021
|الصف السادس الابتدائي
|الخميس 2 صفر 1443
|9 سبتمبر 2021
|الأول والثاني متوسط
|5 صفر 1443
|12 سبتمبر 2021
|الأول والثاني متوسط
|6 صفر 1443
|13 سبتمبر 2021
|الصف الثالث متوسط وأول ثانوي
|7 صفر 1443
|14 سبتمبر 2021
|الثالث متوسط وأول ثانوي
|8 صفر 1443
|15 سبتمبر 2021
- تذكير الطلاب بالتعليم المباشر الذي توقف عنهم لمدة عامين والذي انتقلوا فيه للتعليم الأون لاين عبر منصة مدرستي التعليمية.
- إعادة تحديث حسابات الطلاب عبر المنصة التعليمية مدرستي بعد توقف طوال فترة العطلة الصيفية.
- تعزيز قدرات الطلاب وقياس مدى الفهم لديهم وإعادة العمليات الحسابية العقلية واللغوية لديهم والمواد العلمية أيضا.
- يتم إحياء دور الجماعة في الفصل تحت مظلة توجيهات المعلم بما يعيد من جديد التعليم المباشر بما يعود بالنفع على التزام الطالب.
هو برنامج عرفه الطلاب في العامين الماضيين وهو برنامج يتم تسجيل الدخول عليه بالأيميل الخاص بالطلاب يوميا من خلاله حضور الحصص الإلكترونية في البث المباشر عبر منصة مدرستي يوميا، حسب الجدول المواعيد المقررة، واحتساب الحضور والغياب، ويتم استخدامه من جديد ليتعلم الطالب الدخول من جدي عل الاختبارات الجماعية والمركزية في النظام المركزي لوزارة التربية والتعليم.
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