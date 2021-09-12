“المتوسط والأول الثانوي” ekhtibar.moe.gov.sa مدرستي اختبارات تعزيز المهارات الأحد

ekhtibar.moe.gov.sa مدرستي التعليمية لدخول الاختبارات في المرحلة المتوسطة والصف الأول الثانوي، لتسجيل الدخول في اختبارات تعزيز المهارات اللغوية والعلمية للطلاب في بداية الاسبع الثالث من التعليم بالمدارس الحكومية بالسعودية، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم الاختبارات عبر منصة الاختبارات التابعة لمنصة مدرستي للطلاب برقم الهوية الوطنية لهم.

وتقوم وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى في بداية العام الدراسي بإطلاق الاختبارات الإلكترونية للطلاب وبلغ عددهم 2 مليون و100 ألف طالب وطالبة بما يدل على البداية الجادة للتعليم هذا العام بعد عامين من التعليم الإلكتروني الرقمي عبر منصة مدرستي، وتعتبر وزارة التربية والتعليم بالمملكة من أوائل الدول التي أطلقت مثل هذه الاختبارات لقياس مستوى الأداء التعليمي والتحصيلي للطلاب في بداية العام الجديد، وذلك يكون الأساس والركيزة التي يتم عليه بناء المستوى التعليمي لهم في بداية العام الجديد في ظل المناهج التعليمية الحديثة.

اختبارات المتوسط والأول الثانوي

أطلقت وزارة التربية والتعليم الاختبارات الإلكترونية لهم عبر منصة الاختبارات المركزية في مدرستي ابتداء من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي، حيث بدأت تلك الاختبارات في بداية الأسبوع الثاني للدراسة التي بدأت في 30 أغسطس 2021 الماضي، وتستمر الاختبارات للأسبوع الثاني على التوالي، وقد قام طلاب المرحلة الابتدائية بالانتهاء من الاختبارات التقييمية الخاصة بهم ويبدا اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 الموافق 27 من شهر صفر 1443 انطلاق الاختبارات للمرحلة المتوسطة والصف الأول الثانوي، حسب الجدول المقرر لها والذي تم تنزيله عبر المنصة التعليمية بالمملكة، وقد شهدت الاختبارات السابقة اقبالا من الطلاب ومتابعة جيدة من المعلم والطالب على حد سواء.

اختبارات اليوم

يتم اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 اختبارات الصف الأول والثاني من التعليم المتوسط، في بداية الحصة الثانية من اليوم الدراسي في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا على أن يستمر الاختبار متاحا لمدة 24 ساعة، وقد قامت الوزارة برفع فترة عدم احتساب الغياب للطلاب التي كانت تتيح لهم فترة مفتوحة لأخد اللقاح على أن يكون التعليم فيما بعد، ابتداء من اليوم، حضوريا ويتم احتساب الغياب.