مصرع شخص في تصادم سفينتين في اليابان

أفادت وكالة "كيودو"، اليوم الأحد، بأن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه، واعتبر آخر في عداد المفقودين، في حادث تصادم بين ناقلة بضائع كبيرة وسفينة صغيرة في اليابان.
وذكرت الوكالة، أن الحادث وقع قبالة سواحل مدينة ساسيبو بجنوب غرب البلاد.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، انقلبت السفينة نتيجة الحادث، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال أحد أفراد طاقم السفينة المكون من 3 أشخاص، ونقله حيا إلى الشاطئ. وفي المستشفى، تم تشخيص إصابته بجروح ورضوض مختلفة. ولا يزال البحث مستمرا، للعثور على عضو الطاقم الثالث.
ويجري التحقيق، في الوقت الراهن، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.
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