البرازيل تسجل 712 وفاة و14335 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 712 وفاة و14335 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية أكثر من 585 ألف حالة بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 21 مليون حالة. (

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