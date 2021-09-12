رابط منصة مدرستي التعليمية وطريقة التسجيل برقم الهوية للإستفادة من جميع الخدمات

رابط منصة مدرستي التعليمية ، يستابق اليوم جميع الاهالي والطلاب داخل المملكة العربية السعودية لمعرفة رابط منصة مدرستي التعليمية، والتي تعتبر المنصة التعليمية الأولى داخل المملكة التي تتيح للطلاب فرصة التعلم عن بعد، وحلقة الوصل بين الطالب والمدرسة، ووزارة التربية والتعليم أيضاً، ونظراً لأهميتها في اتمام العملية التعليمية بنجاح لجميع الطلاب من جميع الصفوف الدراسية فاننا اليوم بصدد أن نضع بين ايديكم الرابط الرسمي الصحيح والمباشر لها، والذي يمكنكم من الدخول إليها بشكل رسمي وصحيح، وكذلك جميع الخطوات الصحيحة التي يمكن أن تحتاجونها لاتمام أي خدمة تعليمية من داخلها، وكل هذا يحدث من داخل منازلكم عبر الجوال الخاص بالطالب، دون تكلفة وعناء النزول إلى الشوارع وخطر التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تابعوا معنا.

رابط منصة مدرستي التعليمية

عندما أضع بين ايديكم رابط منصة مدرستي التعليمية فإننا نحرص على أن يكون الرابط الصحيح والرسمي الذي قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاءه، ونبتعد كل البعد عن أي روابط أو لينكات خاطئة من الممكن أن تكون ضارة، والتي انتشرت بكثرة في الآونة الاخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذ الطلاب يتادولونها فيما بينهم، بدون اكتراث إلى أنها المنصة الحقيقة أم لا، وهذا ما أهابت به الوزارة أنه على جميع الطلاب تحري الدقة في الروابط التي يقوموا بتداولها.

رابط منصة مدرستي التعليمية الجديد 1443

يمكنك اليوم بمجرد الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية الجديد 1443 الحصول على كافة الحصص التي تضم دروساً تعليمية لكافة المواد الدراسية في الصفوف الدراسية المختلفة، والتي ترفع على المودم الخاص بالطالب بطريقة دورية، وتكون محفوظة على المنصة حتى يستطيع الطالب الدخول عليها في أي وقت، والاستفادة منها في المذاكرة والمراجعة، كما يمكن استخدامها في تحديث البيانات الخاصة بالطالب وأي معلومات أخرى من الممكن أن تكون مفيدة له.

رابط منصة مدرستي التعليمية وخطوات التسجيل

من اجل الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية اتبع التعليمات التالية.